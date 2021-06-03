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شرطة حفر الباطن تطيح بأحد المطلوبين في قضايا جنائية

شرطة حفر الباطن تطيح بأحد المطلوبين في قضايا جنائية
http://almnatiq.net/?p=989209
المناطق - واس:

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع، ومن أرباب السوابق، لقيامه بإطلاق النار وارتكابه عددا من جرائم الاعتداء على الأموال، منها سرقة (5) مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (50,000) ريال.

وعند تحرك دورية الأمن من الموقع بعد استكمال إجراءات القبض على المطلوب أمنياً، تعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى، وقيام المقبوض عليه بالقفز من دورية الأمن وهي في حالة سير، ما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة من جسده، ولجوئه إلى أحد المنازل المجاورة.

وقد جرى إسعاف المتهم في حينه، والتحفظ عليه وإيقاف سائق المركبة الذي قام بصدم دورية الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

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