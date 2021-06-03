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المبتعث إبراهيم الأمير يحصد درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا

المبتعث إبراهيم الأمير يحصد درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا
http://almnatiq.net/?p=989216
المناطق - جــازان - فضه عطيف:

حصد الباحث إبراهيم بن عبده الأمير على درجة الدكتوراه من جامعة كلير منت للدراسات العليا بكاليفورنيا عن رسالته التي حملت عنوان “إقتصاديات صحة وسلوك وسياسات حكومية في نظام علم الاقتصاد”.

ويعد الباحث إبراهيم الأمير أحد الكفاءات المتميزة بجامعة جازان حيث قدم العديد من الدراسات الملموسة في مجال  الاقتصاد.

وفي هذا السياق، عبر الدكتور الأمير، عن شكره بهذه المناسبة للقيادة الرشيدة -حفظها الله – على مايقدموه من خدمات وتسهيلات ومتابعه دائمة  لكافة المبتعثين خارج المملكة ولكل من سانده خلال فترة بعثته الدراسية.

كما أعرب عن سعادته بتحقيق هذه الدرجة العالية سائلاً الله أن تكون رسالته العلمية عوناً له في حياته العملية والعلمية لخدمة الدين والوطن.

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