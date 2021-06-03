“المحزري” رئيسًا لبلدية قوز الجعافرة بجازان

المناطق - صبيا - فضه عطيف:

صدر قرار أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان بتعيين المهندس عايض بن علي محزري رئيساً لبلدية قوز الجعافرة في المنطقة.

يذكر أن المهندس المحزري من القيادات الشابة المتميزة على مستوى منطقة جازان ومن الكفاءات العالية وقد حقق قفزة نوعية على مستوى مشاريع بلدية قوز الجعافرة أبرزها مشروع واجهة القوز البحرية والتي نالت إعجاب ورضاء الجميع منذ بداية تكليفه رئيسًا للبلدية.

بدوره رفع المحزري شكره وتقديره لسعادة أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان على هذة الثقة، سائلاً الله عز وجل آن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالعمل البلدي وتحقيق الأهداف المنشودة، بتوجيهات القيادة الحكيمة، ومتابعة وحرص سمو أمير منطقة جــازان وسمو نائبه، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.