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7 ملايين دولار من أمريكا مقابل معلومات عن زعيم “القاعدة” في المغرب

7 ملايين دولار من أمريكا مقابل معلومات عن زعيم “القاعدة” في المغرب
http://almnatiq.net/?p=989226
المناطق - وكالات

رصدت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مكافأة قدرها 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا، قالت فيه إن “برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة، رصد مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى موقع العنابي، أو تحديد هويته”.

وأبو عبيدة يوسف العنابي هو جزائري معروف أيضا باسم “يزيد مبارك”، وأصبح زعيم التنظيم الإرهابي الجديد في المغرب بعد مقتل سلفه “عبد المالك دروكدال”.

وكشف بيان الخارجية الأمريكية، أن العنابي بايع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نيابة عن القاعدة في بلاد المغرب العربي، ومن المتوقع أن يلعب دورا في الإدارة العالمية للقاعدة كما فعل دروكدال.

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