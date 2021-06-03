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بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة

بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة
http://almnatiq.net/?p=989233
المناطق - الرياض

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة.
وحسب “عكاظ” أوضحت الوزارة أن الأحكام تسري على جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئياً، إضافة إلى جوانب الطرق ومواقع البناء.
وأضافت: اللائحة لا تشمل الضوضاء داخل المباني، والأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار، إلى جانب المطارات والسكك الحديدية والأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة نصت على عدد من المخالفات والعقوبات، منها: عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها، وعدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح، وعدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز.
كما شملت عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء، وعدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها.

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