مسؤول أوروبي يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال محادثات فيينا

مسؤول أوروبي يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال محادثات فيينا

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مسؤول أوروبي يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال محادثات فيينا

مسؤول أوروبي يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال محادثات فيينا
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المناطق - رويترز

قال إنريكي مورا، المسؤول بالاتحاد الأوروبي إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل.

وأضاف مورا للصحفيين بعد اجتماع مع الأطراف المتبقية في الاتفاق: “أثق أن الجولة المقبلة ستكون الجولة التي سنتوصل فيها أخيرا لاتفاق”.

هذا وأفاد التلفزيون الإيراني عن انتهاء الاجتماع بين إيران ودول مجموعة 4+1 في فيينا.

وقام رؤساء وفود الدول الأعضاء في الاتفاق النووي في اجتماع اليوم بتقييم آخر تطورات المحادثات. وأعربت جميع الوفود عن ارتياحها للتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، وأكدت عزمها وجديتها على متابعة المحادثات في الأيام المقبلة بهدف إيجاد حلول للعديد من القضايا التي لم يتم حلها بعد.

وفي اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، تقرر أنه مع استمرار الاتصالات والمحادثات على مستوى الخبراء، يغادر رؤساء الوفود لبضعة أيام لإجراء مشاورات في العواصم، على أن تستأنف المحادثات في الأيام المقبلة.

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