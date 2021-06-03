بالفيديو.. الحرس الوطني يسطر بطولات وتضحيات خلال مواجهات الحوثيين

بالفيديو.. الحرس الوطني يسطر بطولات وتضحيات خلال مواجهات الحوثيين

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بالفيديو.. الحرس الوطني يسطر بطولات وتضحيات خلال مواجهات الحوثيين

بالفيديو.. الحرس الوطني يسطر بطولات وتضحيات خلال مواجهات الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=989256
المناطق - الرياض

وثقت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو يرصد بطولات وتضحيات أفرادها ومنسوبيها، خلال مواجهات مع الحوثـيين على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأظهر الفيديو كيفية تواصل قوات الحرس الوطني بين الوحدات المختلفة لتحديد أماكن تمركز المليشيا الحوثية لاستهدافها .

وبين الفيديو لقطات من استهداف مواقع للمـليشيا الانقلابية، كما ظهر اثنان من المرابطين وهما يرددان أبياتاً شعرية حماسية.

كما ظهر في الفيديو لقطات تجمع جنود الحرس الوطني مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخرى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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