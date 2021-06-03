71 مصنعا جديدا في المملكة خلال شهر وتوظيف 6476 عامل .. 84% منهم أجانب

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كشفت شركة جدوى للاستثمار أن قيمة الاستثمارات المصدق عليها لمصانع جديدة في شهر إبريل الماضي بلغت 1.6 مليار ريال، ووصلت الزيادة الصافية في عدد المصانع 71 مصنعا خلال الشهر، مضيفة شهد شهر إبريل توظيف 6476 عاملا جديدا في القطاع الصناعي على أساس صافي، والتي تعد اعلى زيادة شهرية مسجلة، منهم 5427 عاملا اجنبية بنسبة 84% من اجمالي الموظفين الجدد خلال الشهر فيما بلغ عدد السعوديين 1049 عاملا.

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وأضافت ان معظم المصانع الجديدة خلال الشهر كانت صغيرة ومتوسطة الحجم، مضيفة ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي بدرجة كبيرة في ابريل، ليصل الى 55.2، نتيجة لنمو كل من نشاط الشركات والطلبيات الجديدة بوتيرة اسرع، مبينة شهدت مبيعات الاسمنت وانتاجه ارتفاعا ملحوظا في ابريل، بنسبة 46%، و38% على التوالي، بسبب تاثير المقارنة بمستويات منخفضة، حيث اثرت عمليات الاغلاق والحظر على النشاط في ابريل 2020.

من جهة أخرى بينت “جدوى” تراجع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى “ساما” بنحو 29 مليار ريال على اساس شهري، وان معظم التراجع جاء في الحساب الجاري للحكومة، مضيفة تراجع احتياطي “ساما” من الموجودات الاجنبية بنحو 8.2 مليار دولار، في ابريل، ليصل الى 440.8 مليار دولار، مضيفة واضعين في الاعتبار ان الحساب الجاري ربما يكون قد تعزز بفضل زيادة الايرادات النفطية خلال ابريل، فان التدفقات الخارجة بمبلغ 8.2 مليار دولار، والتي شهدها الشهر تتعلق بالحساب المالي.