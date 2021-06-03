تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان للأضواء عبر ” شاهد”

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن عودة الفنانة المصرية ” شريهان ” للأضواء بعد غياب سنين.

حيث تعود الفنانة المصرية شريهان إلى الشاشة بعمل فني للمرة الأولى منذ قرابة 20 عامًا من الغياب.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” عن عودة الفنانة الكبيرة شريهان للمسرح، بقوله: “ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفية السعودية”.

من جانبها علقت النجمة شريهان، وأعادت نشر البرومو الذي كشف عنه المستشار تركي آل الشيخ، حول عودتها للعمل الفني مرة أخرى بعد غياب سنوات وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”: “عمل شاق… أتمنى أن ينال الإعجاب في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك”.

يذكر أن شريهان كانت قد عادت للظهور في الموسم الرمضاني الماضي، بإعلان لإحدى شركات الاتصالات.

وخلال الإعلان، روت قصة غيابها بأدائها لعدد من الحركات الاستعراضية التي أظهرت حفاظها على رشاقتها ولياقتها.

وكانت آخر مشاركة لها في عمل فني في فيلم “العشق والدم” مع الفنان المصري فاروق الفيشاوي في عام 2002.

عمل شاق … أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc @shahidvod في جميع أنحاء العالم و جمهوري الحبيب. الف مبروك. https://t.co/bwE2Bnleh8 — Sherihan (@Sherihan) June 2, 2021

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