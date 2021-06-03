احدث الأخبار

مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب
أبرز المواد
 الصندوق الصناعي يحصل على جائزتي “ستيفي” الذهبيتين في التحول الرقمي
أبرز المواد
 إصابة مهندس في “مسام” بانفجار لغم حوثي أثناء عمله
أبرز المواد
 “ناسا” ترسل أكثر من 5 آلاف حيوان مجهري إلى الفضاء.. اليوم
أبرز المواد
 “المسند” :نشاط رياح “البوارح” وغبار على المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 هيئة المهندسين تدشّن خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية
أبرز المواد
 إطلاق المرحلة الثانية لجمع معلومات عقارات المنظومة الحكومية
أبرز المواد
 حروب الهويات الرياضية
يكتبون
 خارجية ألمانيا: نستعد لفتح مكتب وقود الهيدروجين بالرياض
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان للأضواء عبر ” شاهد”
أبرز المواد
 السفير الياباني وزوجته “أم كوجي” يتلقيان لقاح كورونا بعد تعذر اخذه ببلدهما
أبرز المواد
 71 مصنعا جديدا في المملكة خلال شهر وتوظيف 6476 عامل .. 84% منهم أجانب
أبرز المواد
مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب

مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب

أبرز المواد
الصندوق الصناعي يحصل على جائزتي “ستيفي” الذهبيتين في التحول الرقمي

الصندوق الصناعي يحصل على جائزتي “ستيفي” الذهبيتين في التحول الرقمي

أبرز المواد
إصابة مهندس في “مسام” بانفجار لغم حوثي أثناء عمله

إصابة مهندس في “مسام” بانفجار لغم حوثي أثناء عمله

أبرز المواد
“ناسا” ترسل أكثر من 5 آلاف حيوان مجهري إلى الفضاء.. اليوم

“ناسا” ترسل أكثر من 5 آلاف حيوان مجهري إلى الفضاء.. اليوم

أبرز المواد

إطلاق المرحلة الثانية لجمع معلومات عقارات المنظومة الحكومية

إطلاق المرحلة الثانية لجمع معلومات عقارات المنظومة الحكومية
http://almnatiq.net/?p=989295
المناطق - الرياض

أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، منصّة “حصر” الإلكترونية عبر البوابة الرقمية للنظام العقاري الموحّد للهيئة (نظام أملاك)، بهدف استكمال المرحلة الثانية من جمع بيانات ومعلومات العقارات المملوكة للدولة أو المستأجرة للجهات الحكومية.
ويسهم إطلاق المنصة في بناء قاعدة بيانات عقارية متاحة للمنظومة الحكومية ومدعومة بخدمات الأنظمة الجيومكانية، وتوفر معلومات لحظية للوزارات والهيئات الحكومية بما في ذلك بيانات التعاقد، ونوع العقار والاستخدام والتشغيل، وعكسها على الخرائط الجغرافية الذكية.
ويأتي توفير المنصّة تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة بحصر عقارات الدولة، وإتاحتها للجهات الحكومية للاطلاع على البيانات العقارية واستخدامها وتوظيفها بشكل سهل وميسّر من خلال تقديم تقارير إحصائية موثوقة ومحدّثة عن عقارات الدولة، إضافةً إلى استكمال برنامج التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات ورفع مستوى خدمات المستفيدين، وذلك عبر تمكينهم من إتمام إجراءاتهم من أي موقع وفي أي وقت وبطريقة سهلة وميسرة.
ودعت الهيئة الجهات الحكومية للدخول إلى المنصّة عبر البوابة الرقمية للهيئة من خلال الرابط الالكتروني: https://spga.gov.sa/HSR، كما يمكن التواصل مع الهيئة فيما يخص منصّة حصر على البريد الالكتروني الموحّد [email protected] .

روابط ذات صلة

مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب

مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب
الصندوق الصناعي يحصل على جائزتي “ستيفي” الذهبيتين في التحول الرقمي

الصندوق الصناعي يحصل على جائزتي “ستيفي” الذهبيتين في التحول الرقمي
إصابة مهندس في “مسام” بانفجار لغم حوثي أثناء عمله

إصابة مهندس في “مسام” بانفجار لغم حوثي أثناء عمله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*