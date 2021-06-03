“المسند” :نشاط رياح “البوارح” وغبار على المنطقة الشرقية

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“المسند” :نشاط رياح “البوارح” وغبار على المنطقة الشرقية

“المسند” :نشاط رياح “البوارح” وغبار على المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=989299
المناطق - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط رياح البوارح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية وقد تثير بعض الغبار.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “تكون الرياح شرقية حارة ونشطة، وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال السروات”.

وتابع: “في مثل هذه الأيام يبدأ موسم رياح البوارح الشمالية المؤثرة على حوض الخليج العربي بوجه عام”.

وأردف: “تعرف الموجة الحارة، عندما ترتفع درجة الحرارة 5 درجات مئوية عن المتوسط السنوي لمدة 5 أيام متتالية”.

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