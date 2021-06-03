وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف

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دشن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بحضور معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم عدداً من المشروعات الإنشائية والتطويرية للقطاع الصحي بالمحافظة بقيمة 318 مليون ريال ،شملت مشروع مركز العيون التخصصي بمستشفى الملك عبدالعزيز ، ومشروع مركز الأورام ومشروع الصيدلية الذكية بمجمع الملك فيصل الطبي ومشروع مركز تأهيل الأطفال ، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع النمو والسلوك في أعمال البوليفارد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي .

وأكد الوزير الربيعة أن وزارة الصحة ماضية في تنفذ خططها ومشاريعها وبرامج التحول الوطني لتطوير مستوى الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير المهنية بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق تنمية مستدامة جعلت من المواطن أساس محورها ومن خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن محافظة الطائف ستصبح تجمعاً صحياً في إطار التحول المؤسسي والوطني للوزارة.

من جانبه نوه مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني بالاهتمام والرعاية التي يحظى بها القطاع الصحي بالمحافظة والمساعي المبذولة لإنجاز المشاريع الصحية وتوفير الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.