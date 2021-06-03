احدث الأخبار

متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”
أبرز المواد
 وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف
أبرز المواد
 دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا
أبرز المواد
 مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب
أبرز المواد
 الصندوق الصناعي يحصل على جائزتي “ستيفي” الذهبيتين في التحول الرقمي
أبرز المواد
 إصابة مهندس في “مسام” بانفجار لغم حوثي أثناء عمله
أبرز المواد
 “ناسا” ترسل أكثر من 5 آلاف حيوان مجهري إلى الفضاء.. اليوم
أبرز المواد
 “المسند” :نشاط رياح “البوارح” وغبار على المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 هيئة المهندسين تدشّن خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية
أبرز المواد
 إطلاق المرحلة الثانية لجمع معلومات عقارات المنظومة الحكومية
أبرز المواد
 حروب الهويات الرياضية
يكتبون
 خارجية ألمانيا: نستعد لفتح مكتب وقود الهيدروجين بالرياض
أبرز المواد
متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”

متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”

أبرز المواد
وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف

وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف

أبرز المواد
دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا

دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا

أبرز المواد
مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب

مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب

أبرز المواد

متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”

متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”
http://almnatiq.net/?p=989319
المناطق - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19).
وقال عبر حسابه في “تويتر”: لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19) اللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
وندعو الجميع للتواصل مع @SaudiMOH937
لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

روابط ذات صلة

وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف

وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف
دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا

دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا
مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب

مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*