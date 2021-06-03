احدث الأخبار

بسبب “كورونا”.. إندونيسيا تلغي جميع رحلات الحج لهذا العام
أبرز المواد
 متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”
أبرز المواد
 وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف
أبرز المواد
 دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا
أبرز المواد
 مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب
أبرز المواد
 الصندوق الصناعي يحصل على جائزتي “ستيفي” الذهبيتين في التحول الرقمي
أبرز المواد
 إصابة مهندس في “مسام” بانفجار لغم حوثي أثناء عمله
أبرز المواد
 “ناسا” ترسل أكثر من 5 آلاف حيوان مجهري إلى الفضاء.. اليوم
أبرز المواد
 “المسند” :نشاط رياح “البوارح” وغبار على المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 هيئة المهندسين تدشّن خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية
أبرز المواد
 إطلاق المرحلة الثانية لجمع معلومات عقارات المنظومة الحكومية
أبرز المواد
 حروب الهويات الرياضية
يكتبون
بسبب “كورونا”.. إندونيسيا تلغي جميع رحلات الحج لهذا العام

بسبب “كورونا”.. إندونيسيا تلغي جميع رحلات الحج لهذا العام

أبرز المواد
متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”

متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”

أبرز المواد
وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف

وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف

أبرز المواد
دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا

دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا

أبرز المواد

بسبب “كورونا”.. إندونيسيا تلغي جميع رحلات الحج لهذا العام

بسبب “كورونا”.. إندونيسيا تلغي جميع رحلات الحج لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=989320
المناطق - وكالات

أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي اليوم الخميس، أن جاكرتا ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد سكان يتجاوز 260 مليون نسمة، قرابة 90% منهم مسلمون.

وكانت المملكة أعلنت بوقت سابق عزمها إقامة شعيرة الحج في العام الجاري “وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية”، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن المملكة “تضع صحة وسلامة الإنسان أولا”، وتعتزم هذا العام إقامة شعيرة الحج “بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة”.

روابط ذات صلة

متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”

متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”
وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف

وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف
دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا

دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*