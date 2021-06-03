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“البيئة” تطلق الربط الإلكتروني مع 6 جهات حكومية لخدمة المستفيدين من “الإعانات الزراعية”

“البيئة” تطلق الربط الإلكتروني مع 6 جهات حكومية لخدمة المستفيدين من “الإعانات الزراعية”

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“البيئة” تطلق الربط الإلكتروني مع 6 جهات حكومية لخدمة المستفيدين من “الإعانات الزراعية”

“البيئة” تطلق الربط الإلكتروني مع 6 جهات حكومية لخدمة المستفيدين من “الإعانات الزراعية”
http://almnatiq.net/?p=989323
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة الربط الإلكتروني مع ست جهات حكومية شملت: وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومركز المعلومات الوطني (NIC)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وذلك بهدف خدمة المستفيدين من برنامج الإعانات الزراعية.
وأوضحت الوزارة، أن الربط الإلكتروني مع الجهات الست، يستهدف التحقق من السجل التجاري، ومعرفة الحالة الوظيفية، وبيانات الراتب، وبيانات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصنيف الإعاقة، إضافة إلى الهوية الوطنية، والحالة الاجتماعية، وبيانات الدعاة والمؤذنين، وبيانات التقاعد، وذلك حسب تخصص كل جهة للتأكد من بيانات المتقدمين لبرنامج الإعانات الزراعية.
وأشارت إلى أن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، يأتي مواكبة لمسيرة التحول الرقمي من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات إلكترونية ذكية ومتكاملة تلبي متطلبات المستفيدين من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتحقيق سرعة إنجاز، وتقليص الوقت والجهد، بالإضافة إلى تطوير العمل الحكومي، والعمل المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملاً تقنياً متطوراً يحقق المصلحة العامة، ويحقق الأهداف المنشودة.
وتستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهذه الخطوات وضمن خطة التحول الرقمي، العمل على أتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع الكفاءة، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، كما تعمل الوزارة على أتمتة كاملة لأعمالها؛ تحقيقاً لخطتها الإستراتيجية للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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