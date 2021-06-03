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دراسة: 100 قنبلة نووية أمريكية في القواعد على أراضي أوروبا وتركيا

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دراسة: 100 قنبلة نووية أمريكية في القواعد على أراضي أوروبا وتركيا

دراسة: 100 قنبلة نووية أمريكية في القواعد على أراضي أوروبا وتركيا
http://almnatiq.net/?p=989325
المناطق - الرياض

كشفت دراسة أوروبية عن عدد القنابل النووية الأمريكية التي تخزنها الولايات المتحدة في قواعدها العسكرية على أراضي أوروبا وتركيا.

وأشارت دراسة لمعهد قضايا السلام والسياسات الأمنية بجامعة هامبورغ الألمانية، إلى أن قاعدة “بيوخل” في إقليم راينلاند بفالتس غربي ألمانيا توجد فيها 20 قنبلة نووية أمريكية.

وتخزن الولايات المتحدة 20 قنبلة في كل من “كلاينيه بروغل” في بلجيكا و”فولكل” في هولندا و”إنجرليك” في تركيا، و20 قنبلة أخرى في قاعدتي “أفيانو” و”غيدي توري” بإيطاليا.

ويبلغ العدد الإجمالي للقنابل النووية الأمريكية في قواعدها بأوروبا وتركيا 100 قنبلة.

وأشارت الدراسة إلى أن السلطات الألمانية لم تعلق رسميا على وجود أسلحة نووية على أراضي البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة الألمانية كانت قد طالبت مرارا بنزع الأسلحة النووية الأمريكية من أراضي ألمانيا. وتشير معطيات عدد من استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية الألمان يؤيدون سحب الأسلحة النووية من بلادهم.

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