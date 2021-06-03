أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم – بمشيئة الله -، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيٍاً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم – بمشيئة الله -، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيٍاً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
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