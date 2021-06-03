احدث الأخبار

“البيئة” تدشن مشروع التقييم الاجتماعي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية
أبرز المواد
 جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عمان وفلسطين لبحث تطورات الأوضاع في القدس
دولي
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق
أبرز المواد
 أمانة جدة تنفذ 4219 جولة لمتابعة الامتثال للتدابير الاحترازية
منطقة مكة المكرمة
 إطلاق برنامج “محفظة الشباب” لتوفير الفرص الاستثمارية بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 شرطة الرياض: القبض على ثمانية مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مبلغ 415 ألف ريال
منطقة الرياض
 رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
أبرز المواد
 دراسة: 100 قنبلة نووية أمريكية في القواعد على أراضي أوروبا وتركيا
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق الربط الإلكتروني مع 6 جهات حكومية لخدمة المستفيدين من “الإعانات الزراعية”
أبرز المواد
 بسبب “كورونا”.. إندونيسيا تلغي جميع رحلات الحج لهذا العام
أبرز المواد
 متحدث “الصحة”: لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. “آمن وفعال”
أبرز المواد
 وزير الصحة يدشن مشروعات إنشائية وتطويرية بقيمة 318 مليون ريال بالطائف
أبرز المواد
“البيئة” تدشن مشروع التقييم الاجتماعي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية

“البيئة” تدشن مشروع التقييم الاجتماعي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية

أبرز المواد
جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عمان وفلسطين لبحث تطورات الأوضاع في القدس

جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عمان وفلسطين لبحث تطورات الأوضاع في القدس

دولي
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

أبرز المواد
أمانة جدة تنفذ 4219 جولة لمتابعة الامتثال للتدابير الاحترازية

أمانة جدة تنفذ 4219 جولة لمتابعة الامتثال للتدابير الاحترازية

منطقة مكة المكرمة

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=989328
المناطق - تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم – بمشيئة الله -، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيٍاً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

روابط ذات صلة

“البيئة” تدشن مشروع التقييم الاجتماعي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية

“البيئة” تدشن مشروع التقييم الاجتماعي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق
دراسة: 100 قنبلة نووية أمريكية في القواعد على أراضي أوروبا وتركيا

دراسة: 100 قنبلة نووية أمريكية في القواعد على أراضي أوروبا وتركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*