رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

المناطق - تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم – بمشيئة الله -، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيٍاً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.