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جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عمان وفلسطين لبحث تطورات الأوضاع في القدس

جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عمان وفلسطين لبحث تطورات الأوضاع في القدس

دولي
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

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جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عمان وفلسطين لبحث تطورات الأوضاع في القدس

جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عمان وفلسطين لبحث تطورات الأوضاع في القدس
http://almnatiq.net/?p=989331
المناطق- وكالات

عقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم جلسة مشاورات سياسية مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي الذي يزور مسقط حاليًا.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع التي شهدتها مدينة القدس والمناطق الفلسطينية المحتلة.

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