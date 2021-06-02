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شرطة الرياض: القبض على ثمانية مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مبلغ 415 ألف ريال

شرطة الرياض: القبض على ثمانية مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مبلغ 415 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=989334
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية و(3) من الجنسية الأفغانية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة سلب، وذلك بانتحال الجناة صفة رجال الأمن والترصد لمقيم من الجنسية الباكستانية والاعتداء عليه وسلب مبلغ (415,000) ريال بحوزته للجهة التي يعمل فيها، وتمت استعادة المبلغ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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