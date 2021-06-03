إطلاق برنامج “محفظة الشباب” لتوفير الفرص الاستثمارية بالمنطقة الشرقية

المناطق- الدمام

أطلق مجلس شباب المنطقة الشرقية، برنامج “محفظة الشباب”، بالشراكة مع أمانة الشرقية وتعاون استشاري مع مجلس شباب أعمال الشرقية.

ويهدف البرنامج الذي يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة إلى توفير فرص استثمارية لشباب المنطقة عبر نظام التأجير المؤقت.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الأمانة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، تسعد بشراكتها مع مجلس شباب المنطقة، عبر برنامج “محفظة الشباب” بما يسهم في ترجمة تطلعات وأفكار الشباب، والتشجيع على الاستثمارات ذات المزايا النسبية للمنطقة.

من جانبه، أبان الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام الغريب، أن برنامج “محفظة الشباب” يسعى إلى دعم رواد الأعمال الشباب في محافظات المنطقة، عبر تأجير مؤقت لمساحات المشاريع وبأسعار رمزية مخصصة للشباب، مشيراً أن آلية التقديم تتم الكترونياً عبر ايميل المحفظة ([email protected])، وأن آلية الاختيار مبنية على أسس ومعايير للوصول الى المستفيد الأفضل.