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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق
http://almnatiq.net/?p=989337
المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، افتتاح 22 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 7 مناطق، بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 117 يوماً 1483 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي 8 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و 5 بمنطقة جازان، و 3 بمنطقة الباحة، ومسجدان في كل من منطقتي الشرقية والرياض، ومسجد واحد في كل من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

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