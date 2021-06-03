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أمانة جدة تنفذ 4219 جولة لمتابعة الامتثال للتدابير الاحترازية

أمانة جدة تنفذ 4219 جولة لمتابعة الامتثال للتدابير الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=989340
المناطق - جدة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4219 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 58 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت الفرق الميدانية خلالها 133 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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