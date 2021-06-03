فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد سير مشروع تحسين الأمن الغذائي في اليمن

المناطق - وكالات

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع تحسين الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية للأسر الأشد ضعفًا في عدد من المحافظات اليمنية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وشملت الزيارة التفقدية إحدى نقاط التوزيع للمساعدات التغذوية الخاصة بالأطفال، وذلك في المركز الصحي بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، وتم الاطلاع على سير العمل في المشروع بحضور كل من مدير مكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور علي عبدالله صالح، ورئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية جمال بلفقيه، ومديرة برنامج الأغذية العالمي بعدن موتينتا شيموكا.

ويهدف المشروع إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير (IPC) لتحليل انعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث يستفيد منه 2,333,333 فرداً، في 21 محافظة يمنية بتكلفة 40 مليون دولار أمريكي.

وثمنت مديرة برنامج الأغذية العالمي بعدن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للمشروع وتلبيته لاحتياجات الأمن الغذائي في العديد من المحافظات اليمنية، مؤكدة أهمية مثل هذه المشاريع التي تعمل على تحسين الأمن الغذائي بشكل كبير.

من جهته أشاد مدير مكتب وزارة الصحة بمحافظة عدن الدكتور علي عبدالله صالح بالمشروع وانعكاساته الإيجابية على الجوانب التغذوية لدى الأطفال، مقدما شكره الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما تقدمه من خدمات إنسانية متنوعة للشعب اليمني.

يذكر أن المملكة تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، كما قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 590 مشروعاً إغاثياً في مختلف المحافظات اليمنية.