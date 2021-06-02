شرطة الحدود الشمالية تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا

المناطق - الحدود الشمالية

تواصل الجهات الأمنية المختصة بمنطقة الحدود الشمالية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19), وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة في الأسواق والمنتزهات والحدائق العامة.

ورافقت عدسة (واس) رجال الأمن في جولة ميدانية شملت المحال التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام المتسوقين والعاملين بتطبيق الإجراءات، من لبس الكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي والتأكد من الحالة الصحية من خلال برنامج “توكلنا”.