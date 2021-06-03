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فرع الشؤون الإسلامية بجازان يُنهي تعقيم 359 مسجداً وجامعاً بالمنطقة

فرع الشؤون الإسلامية بجازان يُنهي تعقيم 359 مسجداً وجامعاً بالمنطقة

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فرع الشؤون الإسلامية بجازان يُنهي تعقيم 359 مسجداً وجامعاً بالمنطقة

فرع الشؤون الإسلامية بجازان يُنهي تعقيم 359 مسجداً وجامعاً بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=989351
المناطق - جازان

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، خلال ثلاثة أشهر، تعقيم 359 جامعاً ومسجداً في عدد من محافظات المنطقة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها في جميع مناطق المملكة؛ مواكبة للجهود في التصدي لفايروس كورونا.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي ضرورة التنبيه المستمر للمصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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