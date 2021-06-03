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أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع

أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع

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الصحة⁩: 1261 حالة إصابة جديدة بكورونا و 15 حالات وفيات

الصحة⁩: 1261 حالة إصابة جديدة بكورونا و 15 حالات وفيات

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فرع الشؤون الإسلامية بجازان يُنهي تعقيم 359 مسجداً وجامعاً بالمنطقة

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روسيا تسجل 8933 إصابة جديدة بكورونا و393 وفاة

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أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع

أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع
http://almnatiq.net/?p=989352
المناطق - وكالات

واصلت أسعار النفط العالمية الارتفاع في تعاملات البيع الآجل متأثرة بزيادة الطلب وبدء حركة عجلة الإنتاج بعد فترة الركود التي صاحبت أزمة انتشار فيروس كورونا.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.11 دولاراً أمريكياً، ما نسبته 0.15 % ليصل إلى 71.46 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.10 %، ما يعادل 0.07 دولاراً أمريكياً، 68.90 دولاراً للبرميل.

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