أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع

المناطق - وكالات

واصلت أسعار النفط العالمية الارتفاع في تعاملات البيع الآجل متأثرة بزيادة الطلب وبدء حركة عجلة الإنتاج بعد فترة الركود التي صاحبت أزمة انتشار فيروس كورونا.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.11 دولاراً أمريكياً، ما نسبته 0.15 % ليصل إلى 71.46 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.10 %، ما يعادل 0.07 دولاراً أمريكياً، 68.90 دولاراً للبرميل.