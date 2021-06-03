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الفيصل يرأس اجتماعا حول الأهداف الرامية لتطوير قطاع الفعاليات في المجالاته الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية

الفيصل يرأس اجتماعا حول الأهداف الرامية لتطوير قطاع الفعاليات في المجالاته الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية

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الفيصل يرأس اجتماعا حول الأهداف الرامية لتطوير قطاع الفعاليات في المجالاته الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية

الفيصل يرأس اجتماعا حول الأهداف الرامية لتطوير قطاع الفعاليات في المجالاته الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية
http://almnatiq.net/?p=989364
المناطق - مكة المكرمة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور مدير عام المركز الوطني للفعاليات المكلف المهندس فيصل بافرط.
واستمع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع إلى شرح عن أهداف الرامية لتطوير قطاع الفعاليات في المجالاته الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية بالإضافة لتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الفعاليات.
واستعرض سموه دور المركز في دعم المواسم التي تشهدها محافظات منطقة مكة المكرمة ودوره في إبراز المقومات السياحية التي تزخر بها.

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