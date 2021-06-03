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الفيصل يرأس اجتماعا حول الأهداف الرامية لتطوير قطاع الفعاليات في المجالاته الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية

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نائب رئيس الحرس الملكي يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

نائب رئيس الحرس الملكي يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

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نائب رئيس الحرس الملكي يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

نائب رئيس الحرس الملكي يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
http://almnatiq.net/?p=989365
المناطق - الرياض

نيابة عن معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن/ سهيل بن صقر المطيري وقع معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق/ أحمد بن صالح الحمدان مذكرة تفاهم مع معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور/ منير بن محمود الدسوقي، وتهدف المذكرة إلى التعاون البحثي المشترك لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية.
وذلك بحضور سعادة رئيس هيئة العمليات بالحرس الملكي اللواء الركن  / محمد بن سعيد العمري.

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