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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10698.30 نقطة

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68 % نسبة المحصنين في تعليم تبوك وخطة التوعية بأخذ اللقاح مستمرة

68 % نسبة المحصنين في تعليم تبوك وخطة التوعية بأخذ اللقاح مستمرة
http://almnatiq.net/?p=989371
المناطق - تبوك

استعرضت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك, التقارير التي تعدها إدارة الشؤون الصحية المدرسية لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة اللقاح الخاص بكورونا استعداداً للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد، إذ بلغت نسبة من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصائيات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة ومكاتبها التعليمية والمدارس 68 %، مع استمرار خطة الإدارة بالتوعية بأخذ اللقاح.
ودعت إدارة التعليم بالمنطقة بقية منسوبي ومنسوبات الإدارة للمبادرة بأخذ لقاح كورونا، للإسهام بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق توكلنا بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا.

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