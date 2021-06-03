نظام الفوترة الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر

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عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – عن بعد -، ورشة عمل لتوعية قطاع الأعمال بنظام الفوترة الإلكترونية “فاتورة”، الذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م، بمشاركة أكثر من ألف مشارك.

واستعرضت الورشة أهمية الفوترة الإلكترونية “فاتورة” في الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، ودورها في مكافحة التستر التجاري، إضافة إلى الإجابة على أبرز الاستفسارات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية “فاتورة”، وإيضاح العديد من التفاصيل حولها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قطاع الأعمال للاطلاع على الدليل المبسط لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية “فاتورة”، مشيرةً إلى أنه بإمكانهم الحصول على مزيد من المعلومات عن نظام الفوترة الإلكترونية “فاتورة” من خلال التواصل معها عبر الرقم الموحد 19993 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب اسأل الزكاة والضريبة على تويتر @Gazt_care، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني gazt.gov.sa.