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وزارة النقل تستعرض المسافة بين مناطق المملكة بين الماضي والحاضر

وزارة النقل تستعرض المسافة بين مناطق المملكة بين الماضي والحاضر
http://almnatiq.net/?p=989385
المناطق- الرياض

استعرضت وزارة النقل مدة الترحال قبل وبعد تعبيد الطرق بعنوان “قرّبنا المسافات”، وكانت مدة الترحال قديماً بين الرياض ومكة المكرمة تستغرق 18 يوماً، وحاضراً وبعد تعبيد الطرق تستغرق 9 ساعات، وبين الرياض والقصيم 5 أيام، وحاضراً 4 ساعات، أما بين الرياض وحائل كانت تستغرق 9 أيام والآن تستغرق 7 ساعات، وبين الرياض والأحساء كانت تستغرق الرحلة 6 أيام واليوم تستغرق 3 ساعات، وبين الرياض ووادي الدواسر 6 أيام واليوم تستغرق 6 ساعات فقط.
كما قامت وزارة النقل منذُ تأسيسها بمسمى “وزارة المواصلات سابقاً” وذلك عام 1372هـ/ 1953م بقرار من جلالة الملك عبدالعزيز، حيث أسهمت الوزارة -على مدار التاريخ- في ربط مناطق المملكة كافة، إلى أن أصبحت الأولى عالمياً في ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمية 2019، حيث تبلغ أطوال شبكة الطرق أكثر من 75 ألفاً، إلى ذلك تواصل الوزارة جهودها في تعزيز النجاحات التي تحققت، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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