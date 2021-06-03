“وافي” يرصد 100 مخالفة ضمن 441 جولة رقابية منذ بداية 2021

المناطق - الرياض

نفّذت فِرق الضبط والرقابة في برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” 441 جولة رقابية على عدد من المشاريع العقارية حول مدن المملكة منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، حيث رصد البرنامج 100 مخالفة أبرزها البيع والتسويق والإعلان عن وحدات “غير مكتملة البناء” دون الحصول على التراخيص اللازمة، ضمن جهود البرنامج لتنظيم النشاط وتعزيز الاستثمار بالقطاع وحماية حقوق والمواطنين، لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة المهندس عبد العزيز محمد المحيميد، أن البرنامج يسعى من خلال جولاته الرقابية إلى التأكد من تطبيق أنظمة وضوابط البيع على الخارطة ضمن المشاريع العقارية المعروضة في السوق العقاري المحددة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 / 12 / 1437هـ التي تحظر ممارسة أنشطة بيع أو تسويق أو عرض المشاريع العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ أو تَسلُّم مبالغ مالية لدفعات الشراء أو مبالغ حجز أو توقيع عقود مع مشترين دون الحصول على الرخص اللازمة من برنامج “وافي”.

وأكد استمرار الجولات الرقابية في جميع مناطق المملكة لمتابعة المشاريع العقارية المخالفة والعمل على تصحيح مخالفاتها، مبيناً أنه في حال استمرار المخالفة ستطبّق العقوبات المقررة، والتي تتضمن الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة وتصل إلى الإحالة للنيابة العامة، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الخدمات الميسرة التي يقدمها “وافي” بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة ورفع جودة الوحدات العقارية لزيادة كفاءة القطاع العقاري وإنتاجيته.

يُذكر أن برنامج “وافي” يسعى إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز المطورين للاستثمار في القطاع العقاري، من خلال التقدم إلكترونياً على الرابط https://wafi.housing.gov.sa/

لطلب الحصول على رخص البيع والتسويق والعرض للمشاريع العقارية على الخارطة داخل المملكة وخارجها، وكذلك رخصة البيع للأراضي الخام ورخصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إمكانية إصدار رخصة المطور الرئيس والفرعي التي تم إطلاقها مؤخراً.