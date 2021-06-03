استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات لقطاع غزة

المناطق - وكالات

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائياً لليوم التاسع عشر على التوالي لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين ولإدخال المساعدات المقدمة من الدول العربية إلى قطاع غزة.

وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر اليوم استمرار استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة تمهيداً لنقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.