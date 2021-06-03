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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 69 طناً من السلال الغذائية في الحديدة وتعز

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 69 طناً من السلال الغذائية في الحديدة وتعز

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 69 طناً من السلال الغذائية في الحديدة وتعز
http://almnatiq.net/?p=989395
المناطق - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 69 طناً و 550 كيلوغراماً من السلال الغذائية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وجزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 3.900 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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