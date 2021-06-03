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335 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمّن” ومراكز “تأكّد” في جازان

335 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمّن” ومراكز “تأكّد” في جازان

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335 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمّن” ومراكز “تأكّد” في جازان

335 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمّن” ومراكز “تأكّد” في جازان
http://almnatiq.net/?p=989396
المناطق - جازان

قدّمت عيادات “تطمّن” ومراكز “تأكّد” في منطقة جازان خدماتها لـ 335374 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وبينت صحة جازان أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة “تطمن” بلغ 86009 مستفيدين، فيما بلغت عدد المسحات التي أجريت في مراكز “تأكّد” 249365 مسحةً من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.
وتقوم عيادات “تطمّن” باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق وذلك دون حجز موعد .
وخُصصت مراكز “تأكّد” للذين لا يعانون أعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “صحتي” .

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