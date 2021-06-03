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هيئة الأزياء تطلق برنامج “100 براند سعودي” لدعم علامات سعودية فاخرة في عالم الأزياء

هيئة الأزياء تطلق برنامج “100 براند سعودي” لدعم علامات سعودية فاخرة في عالم الأزياء

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هيئة الأزياء تطلق برنامج “100 براند سعودي” لدعم علامات سعودية فاخرة في عالم الأزياء

هيئة الأزياء تطلق برنامج “100 براند سعودي” لدعم علامات سعودية فاخرة في عالم الأزياء
http://almnatiq.net/?p=989409
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الأزياء إطلاق برنامج” 100 براند سعودي”، الهادف إلى دعم تطوير الأعمال لـ 100 من المصممين والمصممات والعلامات التجارية السعودية الفاخرة في عالم الموضة والأزياء، لتقديم منتجات سعودية ذات معايير تنافسية عالمية.
ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بالبرنامج للتسجيل عن طريق المنصة الإلكترونية: https://saudi100brands.com خلال الفترة من 3 – 20 يونيو 2021 م ، ويقدم البرنامج حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية لمدة عام حيث يتخلل البرنامج جلسات إرشادية واستشارية جماعية وفردية، وورش عمل تدريبية افتراضية وحضورية في سبيل تطوير مزايا الأعمال التنافسية في صناعة الأزياء السعودية.
وترتكز فكرة برنامج “100 براند سعودي” على مواءمة الاحتياجات المختلفة للأفراد الراغبين في بناء علاماتهم التجارية، حيث ستغطي الدورات الفردية والجماعية للبرنامج موضوعات متعددة تشمل مراجعة العلامة التجارية وتوجيهات خاصة بها، والتدريب على تحديد مفاهيم العلامة التجارية واستراتيجيات أداء المبيعات، واستراتيجيات العلاقات العامة والتسويق، وطرق البحث عن العميل الخاص وتحديده، والابتكارات والتكنولوجيا بالإضافة إلى مهارات القيادة.
وتتضمن مراحل البرنامج فعاليات مقدمة إلى المستهلك لتشجيع المبيعات في السوق المحلي تقام الأولى منها في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر 2021، وتنشيط منافذ البيع الإلكترونية في يناير 2022م، وحملة تستهدف البيع بالجملة في سبيل تنشيط المبيعات الدولية خلال شهر فبراير 2022م.
يذكر أن برنامج “100 براند سعودي” سيسهم في دعم بناء 100 علامة تجارية سعودية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وذلك في سياق جهود هيئة الأزياء الرامية إلى تطوير قطاع الأزياء في المملكة بكافة أوجهه التشريعية والتنظيمية، ودعم وتمكين العاملين فيه من مبدعين ومستثمرين.

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