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العلاقات العمالية بالرياض تنهي طلبات خروج لـ 5 آلاف عامل

العلاقات العمالية بالرياض تنهي طلبات خروج لـ 5 آلاف عامل

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العلاقات العمالية بالرياض تنهي طلبات خروج لـ 5 آلاف عامل

العلاقات العمالية بالرياض تنهي طلبات خروج لـ 5 آلاف عامل
http://almnatiq.net/?p=989420
المناطق - الرياض

تمكنت ادارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من انهاء طلبات خروج نهائي لـ5 الآف عامل من الجنسية الهندية بعد التنسيق مع سفارة بلدهم وانهاء اجراءاتهم مع ترحيل الرسوم على اصحاب العمل ومخاطبة ادارة الوافدين بالمنطقه لإكمال اللازم.

كما باشرت الادارة خلال الفترة نفسها 865 بلاغ كيدي إلى جانب تصفية مستحقات 300 عامل متوفي وذلك ضمن مهام ادارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل , إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل .

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