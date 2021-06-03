دراسة الأكل على الأرض يحافظ على الوزن ويحفز الدورة الدموية

المناطق - الرياض

لطالما اعتدنا الطاولة والكراسي لتناول الطعام، حتى أن بعضنا يفضل الجلوس أمام التلفاز أو الجلوس على السرير اثناء الأكل، وعلى رغم انه مريحا جدا، انه ليس أفضل شيء لصحتك.

وبحسب ما ذكر موقع “health site” إليك بعض الفوائد من الجلوس على الأرض أثناء الأكل:

تحسين عملية الهضم:

عندما تجلس على الأرض أثناء الأكل يساعدك ذلك في عملية الهضم، “لأنه يشير تلقائيا لعقلك للتحضير عملية الهضم). وبصرف النظر عن ذلك عند تناول الطعام من على الأرض، سوف تتحرك بشكل طبيعي إلى الأمام قليلا والعودة إلى وضع البداية الخاص بك للبلع. هذه الحركة المستمرة ذهابا وإيابا يؤدي إلى تنشيط عضلات البطن ويؤدي أيضا إلى زيادة إفراز أحماض المعدة – مما يسهل لك هضم الطعام.

يساعدك على فقدان الوزن:

الجلوس على الأرض اثناء الأكل فوائده كبيرة جدا في فقدان الوزن، لأن دماغك تهدأ تلقائيا وتجهز للتركيز على الطعام الذي تأكله. بالاضافة لذلك فإن هذا يساعدك على مراعاة كمية التي تأكلها من الطعام، من ثم الشعور بالشبع أسرع ومنع الإفراط في تناول الطعام، هذا لأن العصب المبهم (العصب الرئيسي الذي ينقل إشارات من المعدة إلى الدماغ) هذا العصب يكون أداءه أفضل وينقل الإشارات بشكل أكثر كفاءة عندما تجلس علي الارض اثناء الاكل.

يساعدك على الارتباط مع عائلتك:

عادة الجلوس على الأرض والأكل هو النشاط العائلي، ويؤدي إلى الهدوء والسعادة – والشعور بالسلام وسط افراد العائلة.

يجعلك تعيش فترة أطول:

الجلوس على الأرض والأكل يجعلك تعيش لفترة أطول. وذكرت دراسة الأوروبية للأمراض القلبية أن الأشخاص الذين يجلسوا على الأرض هم أكثر عرضة للعيش لفترة أطول. وذلك لأن الجلوس علي الارض يأخذ قدرا كبيرا من المرونة وانخفاض قوة الجسم.