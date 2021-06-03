احدث الأخبار

دراسة الأكل على الأرض يحافظ على الوزن ويحفز الدورة الدموية
أبرز المواد
 تحديث ضوابط القيود المفروضة على السفر إلى أوروبا
أبرز المواد
 انطلاق الدورة الأولى من مبادرة “الدرعية .. بيت العرضة” لتعزيز الإرث الوطني
أبرز المواد
 شرطة القصيم: ضبط 50 امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية
منطقة القصيم
 وزير المالية ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي يفتتحان مؤتمر حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى قيمة لها منذ عقد
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يدعو المجتمع الدولي إلى المشاركة الفعالة في تأسيس شبكة (GlobE)
أبرز المواد
 شرطة القصيم: ضبط 29 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
منطقة القصيم
 العلاقات العمالية بالرياض تنهي طلبات خروج لـ 5 آلاف عامل
منطقة الرياض
 وزير التعليم: تطوير التعليم عملية مستمرة بشراكة الجميع لتحقيق طموحات أبناء وبنات الوطن وتعزيز منافستهم عالمياً
أبرز المواد
 هيئة الأزياء تطلق برنامج “100 براند سعودي” لدعم علامات سعودية فاخرة في عالم الأزياء
أبرز المواد
 اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة الرياض لمكافحة الفساد دولياً (GlobE)
أبرز المواد
دراسة الأكل على الأرض يحافظ على الوزن ويحفز الدورة الدموية

دراسة الأكل على الأرض يحافظ على الوزن ويحفز الدورة الدموية

أبرز المواد
تحديث ضوابط القيود المفروضة على السفر إلى أوروبا

تحديث ضوابط القيود المفروضة على السفر إلى أوروبا

أبرز المواد
انطلاق الدورة الأولى من مبادرة “الدرعية .. بيت العرضة” لتعزيز الإرث الوطني

انطلاق الدورة الأولى من مبادرة “الدرعية .. بيت العرضة” لتعزيز الإرث الوطني

أبرز المواد
شرطة القصيم: ضبط 50 امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية

شرطة القصيم: ضبط 50 امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية

منطقة القصيم

دراسة الأكل على الأرض يحافظ على الوزن ويحفز الدورة الدموية

دراسة الأكل على الأرض يحافظ على الوزن ويحفز الدورة الدموية
http://almnatiq.net/?p=989433
المناطق - الرياض

لطالما اعتدنا الطاولة والكراسي لتناول الطعام، حتى أن بعضنا يفضل الجلوس أمام التلفاز أو الجلوس على السرير اثناء الأكل، وعلى رغم انه مريحا جدا، انه ليس أفضل شيء لصحتك.

وبحسب ما ذكر موقع “health site” إليك بعض الفوائد من الجلوس على الأرض أثناء الأكل:

  • تحسين عملية الهضم:

عندما تجلس على الأرض أثناء الأكل يساعدك ذلك في عملية الهضم، “لأنه يشير تلقائيا لعقلك للتحضير عملية الهضم). وبصرف النظر عن ذلك عند تناول الطعام من على الأرض، سوف تتحرك بشكل طبيعي إلى الأمام قليلا والعودة إلى وضع البداية الخاص بك للبلع. هذه الحركة المستمرة ذهابا وإيابا يؤدي إلى تنشيط عضلات البطن ويؤدي أيضا إلى زيادة إفراز أحماض المعدة – مما يسهل لك هضم الطعام.

  • يساعدك على فقدان الوزن:

الجلوس على الأرض اثناء الأكل فوائده كبيرة جدا في فقدان الوزن، لأن دماغك تهدأ تلقائيا وتجهز للتركيز على الطعام الذي تأكله. بالاضافة لذلك فإن هذا يساعدك على مراعاة كمية التي تأكلها من الطعام، من ثم الشعور بالشبع أسرع ومنع الإفراط في تناول الطعام، هذا لأن العصب المبهم (العصب الرئيسي الذي ينقل إشارات من المعدة إلى الدماغ) هذا العصب يكون أداءه أفضل وينقل الإشارات بشكل أكثر كفاءة عندما تجلس علي الارض اثناء الاكل.

  • يساعدك على الارتباط مع عائلتك:

عادة الجلوس على الأرض والأكل هو النشاط العائلي، ويؤدي إلى الهدوء والسعادة – والشعور بالسلام وسط افراد العائلة.

  • يجعلك تعيش فترة أطول:

الجلوس على الأرض والأكل يجعلك تعيش لفترة أطول. وذكرت دراسة الأوروبية للأمراض القلبية أن الأشخاص الذين يجلسوا على الأرض هم أكثر عرضة للعيش لفترة أطول. وذلك لأن الجلوس علي الارض يأخذ قدرا كبيرا من المرونة وانخفاض قوة الجسم.

روابط ذات صلة

تحديث ضوابط القيود المفروضة على السفر إلى أوروبا

تحديث ضوابط القيود المفروضة على السفر إلى أوروبا
انطلاق الدورة الأولى من مبادرة “الدرعية .. بيت العرضة” لتعزيز الإرث الوطني

انطلاق الدورة الأولى من مبادرة “الدرعية .. بيت العرضة” لتعزيز الإرث الوطني
وزير المالية ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي يفتتحان مؤتمر حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين

وزير المالية ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي يفتتحان مؤتمر حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*