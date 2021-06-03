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شرطة القصيم: ضبط 50 امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية

شرطة القصيم: ضبط 50 امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية

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شرطة القصيم: ضبط 50 امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية

شرطة القصيم: ضبط 50 امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=989435
المناطق - القصيم

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، حيث اُتخذت الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.

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