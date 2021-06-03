تعليم حفرالباطن يعقد الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم

ترأس مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ محمد بن علي القحطاني اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم بمقر الأمانة حضور مساعديه وأعضاء اللجنة في قطاعي البنين والبنات .
وقد ذكر أمين المجلس بأنه تم استعراض خطط وتقارير الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالاستعداد ، ومتابعة مهام وبرامج اللجنة في سياق استقبال العام الدراسي الجديد ومعالجة التحديات التي قد تواجه تحقيق بداية جادة لعام دراسي جديد وفق جميع الظروف .
وقد أكد مدير التعليم على أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المدرسية ، من خلال التكامل بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة في تنفيذ البرامج والخطط ،بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة من قبل أعضاء اللجنة عبر برنامج الاستعداد الإلكتروني ، ومتابعة مؤشرات أداءأعمال الاستعداد أولاً بأول ، مقدماً شكره وتقديره لجميع الزملاء والزميلات في جميع الإدارات ومكتب التعليم والأقسام والمدارس على جهودهم في إنجاح العام الدراسي الحالي برغم الظروف التي واكبت جائحة فيروس كوروناالمستجد، مؤكدًا الحرص على ممارسة تنفيذ الخطط والمسارات التي تدعم انطلاقة عام دراسي قادم بشكل منظم ومتين
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