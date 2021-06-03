تعليم حفرالباطن يعقد الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

ترأس مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ محمد بن علي القحطاني اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم بمقر الأمانة حضور مساعديه وأعضاء اللجنة في قطاعي البنين والبنات .