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مشروع إلكتروني لصرف الميزانية التشغيلية بتعليم عسير

مشروع إلكتروني لصرف الميزانية التشغيلية بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=989463
المناطق - عسير

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني البرنامج الإلكتروني الخاص بالميزانية التشغيلية للمدارس.

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة بتعليم المنطقة تركي البكري أن المشروع يتيح لقادة وقائدات المدارس الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بالميزانية وأوجه الصرف والاستعلام عن ما خصص للمدرسة والرفع باستمارة التسديد نهاية كل فصل دراسي، وطلب إصدار بطاقة الصراف الآلي للميزانية التشغيلية آليا، وتوفير مستلزمات المدرسة المكتبية والتعليمية وما تحتاجه المدارس من صيانة طارئة وسريعة، مضيفًا أن البرنامج ينقسم إلى قسمين، الأول يختص بالاستعلام عن مخصصات المدرسة من الميزانية التشغيلية من خلال الرقم الإحصائي، والقسم الآخر يتضمن عددًا من النماذج التي يتم من خلالها رفع استمارات تسديد الميزانية التشغيلية ومحضر استلام وتسليم العُهد، ورفع طلب بدل فاقد أو تالف لبطاقات الصرف الآلي للحسابات البنكية الخاصة بالمدارس، ونسخة “بي دي إف” من الدليل الإجرائي للميزانية التشغيلية، وإخلاء طرف إلكتروني، مشيرًا إلى أن الإدارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وتحسين وتطوير إجراءات العمل من خلال الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بما يحقق رضا المستفيد.

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