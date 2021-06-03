أمين الاحساء .. تحويل غاز النفايات الى طاقة كهربائية لتشغيل المردم البيئي الهندسي

الاحساء - المناطق

أكد أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا على انه من اهداف الأمانة ورؤيتها المستقبلية تعزيز استمرارية مساعيها لتطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة وتم ذلك فعلاً من خلال انشاء مردم بيئي هندسي يتوافق مع الاشتراطات البيئية الصحية ، ويُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة ويهدف الى تدعيم استراتيجيات الأمانة في تطبيق وسائل المحافظة على البيئة عبر استخدام عناصر تقنيات الردم الصحي ، ورُوعي في تنفيذه محاكاة عناصر واشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات بنظام الخلايا الهندسية وتكون هذه الخلايا مُبطنة بطبقة تمنع تسرب العصارة لباطن الأرض واختلاطها بالمياه الجوفية ، مع الاخذ في الاعتبار ان خطط الأمانة رُوعي فيها النمو السكاني وارتفاع معدلات النفايات مستقبلاً ، ويأتي ذلك كجزء من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان في برنامج التحول الوطني ، تمشياً مع خطوات تحقيق رؤية المملكة 2030في جانب التطوير الخدمي للقطاع البلدي واشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية والتطوير ، بمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ،جاء ذلك خلال تدشينه أمس الخميس 22 شوال بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس فهد الزهراني ومدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن الظفر مشروع انشاء ( الخلية الهندسية للنفايات في المرحلة الثانية ) والتي تُمثل المسار الآلي للفرز .

وأوضح الملا ان المساحة الاجمالية لمحطة فرز وتدوير النفايات المنزلية والتجارية تبلغ 90 ألف وتحوي خطي فرز للنفايات بطاقة استيعابية تصل الى 3000 طن يومياً ، فيماتُقدر مساحة محطة فرز وتدوير المُخلّفات الانشائية بـ 100 ألف مترمربع بطاقة استيعاب تُقدر بـ 3 آلاف مترمكعب والمحطة مطابقة للاشتراطات البيئية ويوجد بها نظام متكامل لمنع التلوث البيئي ، ولفت الملا الى ان من اهداف الأمانة للاهتمام بالبيئة وتوفير الطاقة البديلة وتحقيق العوائد الاستثمارية قامت بتأهيل المردم البيئي القديم للاستفادة من استخلاص الغاز المُنبعث من النفايات وتحويله الى طاقة كهربائية يُستفاد منها في تشغيل المردم الجديد حيث ستُنتج المحطة المخصصة لذلك حوالي 560 كيلوواط تُسهم في تشغيل الانارة للطريق العام للمردم بالإضافة الى المباني القائمة ، وجاري التباحث مع المستثمرين لمحطات فرز وتدوير المخلفات في الاستفادة من تلك الطاقة لتشغيل محطاتهم .

فيماأضاف وكيل الأمين للخدمات المهندس فهد الزهراني .. مشروع المردم البيئي يضم 6 خلايا هندسية حيث تم انشاء وتشغيل ” الخلية 1 و الخلية 2″ ، وستتواصل خطوات انشاء وتشغيل الخلايا الهندسية الأخرى وفق الخطط المرحلية للمشروع بناءاًعلى المخطط الاستراتيجي في تصميم المردم البيئي العام ، كماانه هناك مشاريع استثمارية قائمة تابعة للمشروع منها ( محطة فرز النفايات المنزلية، محطة فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية ) ، موضحاً ان محطة فرز النفايات المنزلية ومنذ اطلاقها ” اكتوبر2017 ” وحتى الربع الأول من العام الحالي 2021 سجلت في احصائياتها ( 511096 طن نفايات واردة للمحطة قبل الفرز ، 39862 طن مواد تم فرزها ، 471234 طن نُفايات مُرحلّة من المحطة بعد الفرز ).