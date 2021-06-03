دراسة توضح دور “فيتامين الشمس” في الحد من مضاعفات كورونا

المناطق - وكالات:

أوضحت دائرة الصحة في أبوظبي بالإمارات أن نقص فيتامين “د”، يلعب دورا رئيسيا في زيادة خطر الإصابة بفيروس “كوفيد-19” وحدة الأعراض التي قد يعاني منها المصاب.

وجاء تحذير دائرة الصحة استنادا إلى دراسة محلية أجرتها الدكتورة حبيبة الصفار الاختصاصية الإماراتية في مجال الأمراض الجينية والدكتورة فاطمة العانوتي أستاذ الكيمياء الحيوية السريرية في جامعة زايد، واعتمدتها لجنة أبوظبي لأخلاقيات البحوث الخاصة بجائحة كوفيد-19 التابعة للدائرة.

واستهدفت الدراسة تقييم العلاقة بين تركيز فيتامين “د” لدى المريض وشدة مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 وخطر الوفاة، وذلك من خلال دراسة عينة من المصابين بكوفيد-19 في الإمارات، واستخلاص وتحليل النتائج ذات الصلة.

وأظهرت الدراسة التي شملت 522 مصابا بفيروس كوفيد-19 في الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وجود علاقة بين نقص فيتامين “د” وحدة الأعراض التي يعاني منها المرضى المشمولون بالدراسة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.أطباق حليفة لجهاز المناعة.

ولفتت الدراسة إلى أن ‎حوالي 59 في المئة من المرضى الذين يعانون من نقص أو نقص حاد في فيتامين “د” تعرضوا لمضاعفات شديدة نتيجة إصابتهم بفيروس كوفيد-19، ليضاف نقص فيتامين “د” إلى الشيخوخة والسمنة كأحد العوامل الرئيسية لمخاطر مضاعفات الإصابة.

وبينت الدراسة أن فيتامين “د” له أثر وقائي ضد فيروس كوفيد-19 لما له من نشاط مناعي ومقدرة على التفاعل مع مستقبلات الفيروس في الخلايا المناعية ومحاربته.