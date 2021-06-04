أمير جازان يعزي بوفاة الشيخ “القربي”

المناطق - جــازان - فضه عطيف:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة “القربي” في وفاة والدهم الشيخ هادي بن عيسى القربي – رحمه الله – شيخ شمل قبائل مركز الشقيق سابقا بمحافظة الدرب، وذلك إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً سموه بما قدمه الفقيد من جهود خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد قبيلته والمجتمع لخدمة الوطن والمواطن.



فيما أعرب أبناء وأسرة الشيخ “القربي”، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.