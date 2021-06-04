المناطق - جازان - فضه عطيف:

أكد وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د محمد أبو راسين، أن الجامعة من خلال مركز البحوث والدراسات البيئية والذي أنشئ عام 1431هـ يتولى إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا البيئة بمنطقة جازان، وتشجيع إجراء البحوث التطبيقية والتعاون العلمي مع المراكز البحثية المحلية والعالمية.



وأوضح أبو راسين أن من أبرز هذه البحوث “زراعة البن” و”العود” و “الصندل” ومساعدة وتشجيع المزارعين على المزيد من هذه المنتجات مستقبلا، جاء ذلك خلال استقباله وفد ممثلي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمكتبه في الجامعة ظهر اليوم.

وجرى خلال اللقاء، النقاش حول الفرص البحثية الواعدة في مجال التنمية الزراعية، خاصة لما تتمتع به الجامعة ممثلة في مركز البحوث والدراسات البيئية من تجهيزات وخبرات في إجراء البحوث على محاصيل المنطقة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات للمزارعين.