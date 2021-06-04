احدث الأخبار

جامعة جازان ومنظمة الفاو ي​بحثان التعاون في برنامج التنمية الريفية الزراعية
أبرز المواد
 وزارة “البيئة” تعلن توقف الخدمات الإلكترونية على موقعها اليوم
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تستثني هذه الفئات من الحضور لمقرات العمل
أبرز المواد
 أمير جازان يعزي بوفاة الشيخ “القربي”
أبرز المواد
 مواطن يقـتل شقيقه بـ 12 طلقة نارية في بيشة
أبرز المواد
 “التجارة” تشهِّر بمواطن تستر على مقيم ومكنه من مزاولة أنشطة عقارية بمكة المكرمة
أبرز المواد
 إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة ألعاب نارية
أبرز المواد
 النصر يدرس إمكانية المشاركة في البطولة العربية
أبرز المواد
 دراسة توضح دور “فيتامين الشمس” في الحد من مضاعفات كورونا
أبرز المواد
 استقرار أسعار النفط إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية
أبرز المواد
 أمين الشرقية يفتتح الاجتماع التنسيقي الأول لبرنامج معالجة التشوه البصري وبرنامج جودة الحياة بحضور ممثلي أمانات المملكة
المنطقة الشرقية
 أمين الاحساء .. تحويل غاز النفايات الى طاقة كهربائية لتشغيل المردم البيئي الهندسي
المنطقة الشرقية
جامعة جازان ومنظمة الفاو ي​بحثان التعاون في برنامج التنمية الريفية الزراعية

جامعة جازان ومنظمة الفاو ي​بحثان التعاون في برنامج التنمية الريفية الزراعية

أبرز المواد
وزارة “البيئة” تعلن توقف الخدمات الإلكترونية على موقعها اليوم

وزارة “البيئة” تعلن توقف الخدمات الإلكترونية على موقعها اليوم

أبرز المواد
“الموارد البشرية” تستثني هذه الفئات من الحضور لمقرات العمل

“الموارد البشرية” تستثني هذه الفئات من الحضور لمقرات العمل

أبرز المواد
أمير جازان يعزي بوفاة الشيخ “القربي”

أمير جازان يعزي بوفاة الشيخ “القربي”

أبرز المواد

جامعة جازان ومنظمة الفاو ي​بحثان التعاون في برنامج التنمية الريفية الزراعية

جامعة جازان ومنظمة الفاو ي​بحثان التعاون في برنامج التنمية الريفية الزراعية
http://almnatiq.net/?p=989516
المناطق - جازان - فضه عطيف:

أكد وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د محمد أبو راسين، أن الجامعة من خلال مركز البحوث والدراسات البيئية والذي أنشئ عام 1431هـ يتولى إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا البيئة بمنطقة جازان، وتشجيع إجراء البحوث التطبيقية والتعاون العلمي مع المراكز البحثية المحلية والعالمية.

وأوضح أبو راسين أن من أبرز هذه البحوث “زراعة البن” و”العود” و “الصندل” ومساعدة وتشجيع المزارعين على المزيد من هذه المنتجات مستقبلا، جاء ذلك خلال استقباله وفد ممثلي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمكتبه في الجامعة ظهر اليوم.

وجرى خلال اللقاء، النقاش حول الفرص البحثية الواعدة في مجال التنمية الزراعية، خاصة لما تتمتع به الجامعة ممثلة في مركز البحوث والدراسات البيئية من تجهيزات وخبرات في إجراء البحوث على محاصيل المنطقة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات للمزارعين.

روابط ذات صلة

وزارة “البيئة” تعلن توقف الخدمات الإلكترونية على موقعها اليوم

وزارة “البيئة” تعلن توقف الخدمات الإلكترونية على موقعها اليوم
“الموارد البشرية” تستثني هذه الفئات من الحضور لمقرات العمل

“الموارد البشرية” تستثني هذه الفئات من الحضور لمقرات العمل
أمير جازان يعزي بوفاة الشيخ “القربي”

أمير جازان يعزي بوفاة الشيخ “القربي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*