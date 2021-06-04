قريباً.. “واتساب” تتيح فتح تطبيقها على أكثر من جهاز

المناطق - وكالات:

أعلن مؤسس ومدير “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، قرب وصول مجموعة من المزايا الجديدة لخدمة التراسل الفوري “واتساب”، من بينها إمكانية فتح حساب واحد على 4 أجهزة في نفس الوقت.

وأشار زوكربيرغ في حواره مع موقع “WaBetaInfo” إلى أن “الشركة كانت تواجه عقبة كبرى في توفير كافة البيانات والرسائل الخاصة بحساب واحد على أكثر من جهاز في نفس الوقت، لكنه تم التغلب على تلك المشكلة، وقريباً ستصل الميزة للمستخدمين”.

ودار الحوار مع مدير تطبيق “واتساب” والمتحدث الرسمي باسم الشركة، ويل كاثكارت، عبر محادثة جماعية على “واتساب”، وأضاف كاثكارت شخصاً آخر إلى المحادثة بشكل مفاجئ، وكان ذلك الشخص هو زوكربيرغ.

وكشف مؤسس ومدير “فيسبوك” في المحادثة عن مزايا جديدة تجعل من استخدام “واتساب” أكثر خصوصية وتأميناً، في صورة وضع جديد للرسائل ذاتية الاختفاء، يحمل اسم “View Once”.

وأوضح زوكربيرغ أن الوضع الجديد يسمح للمستخدم بإخفاء رسائله المرسلة، سواء كانت صوراً أو فيديوهات، بمجرد أن يشاهدها المُستقبل مرة واحدة فقط، لكنه شدد على ضرورة أن يتوخى المستخدمون الحذر، لأن المُرسل إليه يمكنه التقاط صورة للشاشة “Screenshot” خلال تلك المرة.

وأكد أن تلك الميزة ستصل لمستخدمي “واتساب” ممن يحصلون على تجربة أولية للمزايا الجديدة Beta Users قريباً، على أن تصل إلى عموم المستخدمين حول العالم تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

وأشار مؤسس الشركة الأم لـ”واتساب”، إلى أن ميزة اختفاء الرسائل بعد مرور 7 أيام على إرسالها ستصبح متاحة للتطبيق على مستوى جميع المحادثات، من خلال تحديث جديد في الإعدادات سيصل للمستخدمين قريباً.

وشرح زوكربيرغ الميزة الجديدة الخاصة بتشغيل حساب واحد على أكثر من جهاز في نفس الوقت، دون الحاجة لاتصال الجهاز الأصلي بالإنترنت، وهو يحل مشكلة كبيرة يواجهها المستخدمون عندما تقترب بطارية الجهاز الأصلي من نفاد شحنها.

ومن حيث التشفير، أكد زوكربيرغ أن كافة المحادثات ستظل مشفرة طرفياً End-to-End Encryption، حتى عند توافرها على أكثر من جهاز في نفس الوقت.

وأكد مدير واتساب أن الميزة الجديدة ستصل بشكل تجريبي للمستخدمين “البيتا” خلال شهر أو شهرين من الآن، وبعد ذلك ستجد طريقها إلى هواتف جميع المستخدمين حول العالم.