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الإطاحة بمواطنين سرقا تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء

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الإطاحة بمواطنين سرقا تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء

الإطاحة بمواطنين سرقا تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء
http://almnatiq.net/?p=989536
المناطق - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الممتلكات وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، تقدر قيمتها بمبلغ (1,050,000) ريال، وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة في السرقة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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