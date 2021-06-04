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“الأمر بالمعروف” تفعّل “بلداً آمناً” في مركز نويعمة بوادي الدواسر

“الأمر بالمعروف” تفعّل “بلداً آمناً” في مركز نويعمة بوادي الدواسر

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“الأمر بالمعروف” تفعّل “بلداً آمناً” في مركز نويعمة بوادي الدواسر

“الأمر بالمعروف” تفعّل “بلداً آمناً” في مركز نويعمة بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=989539
المناطق - الرياض:

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز النويعمة بمحافظة وادي الدواسر حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) في مركز الشرطة ومركز الدفاع المدني.

وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملة التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وبيان قيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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