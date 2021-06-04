الطقس: رياح نشطة على الشرقية والرياض.. وسماء غائمة على حائل ومرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة

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http://almnatiq.net/?p=989550
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة حائل ومرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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