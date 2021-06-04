الأخضر يواصل الإعداد للقاء اليمن.. ورينارد يتحدث للإعلام

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http://almnatiq.net/?p=989557
المناطق - الرياض

واصل المنتخب السعودي الأول أمس الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء أمس حصة تدريبية على “إستاد الأمير فيصل بن فهد”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ليشرع بعدها بتنفيذ مجموعة من التمارين التكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.
على صعيد متصل، واصل عبدالإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب تدريباته اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة مساءً على “ملعب مرسول بارك” في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي صباح أمس الجمعة فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .
ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول “إيرڤي رينارد” اليوم الجمعة عند الساعة 30 : 4 مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب اليمن.

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